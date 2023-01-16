С 1 февраля повысят социальные выплаты: Сколько составит прибавка С 1 февраля проиндексируют целый ряд социальных выплат. Что ждёт получателей, кого затронет прибавка и сколько она составит? 15 января, 23:40 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

С 1 января этого года появилось достаточно много новшеств в социальной сфере. В частности, начал работать Социальный фонд России. Он объединил в себе два ведомства: ПФР и ФСС. Кроме того, вместо привычных выплат на детей и для беременных женщин появилось одно универсальное пособие. Оно заменяет шесть существовавших ранее выплат. Назначать пособие будут исходя из принципа нуждаемости. Оно положено семьям, уровень дохода в которых на каждого человека не превышает прожиточного минимума.

— При этом государственные органы будут устанавливать размер пособия в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в зависимости от доходов получателей. Если в семье несколько детей, то выплату будут делать на каждого из них. Также помимо доходов будет учитываться имущество, которым владеет семья. Если оно превышает установленные минимумы, пособие назначаться не будет, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Например, если семья не многодетная, чтобы получать пособие, ей нельзя иметь два автомобиля. Любой семье независимо от количества детей нельзя иметь автомобиль моложе пяти лет и мощностью более 250 л.с. и т.д. Для кого-то такой подход будет менее выгоден, для кого-то более.

— Так, исходя из новых правил, неработающие женщины в каких-то случаях смогут получать больше, чем фиксированное пособие на ребёнка до полутора лет, которое полагалось им до нововведений. Сейчас на первый план будет выходить более персонифицированный подход, помощь будет оказываться более адресно. Для тех, кто не хочет сразу переходить на новую систему получения выплат, предусмотрен переходный период. В 2023 году те, кто имеет детей, рождённых до 31 декабря 2022 года, смогут обратиться за назначением пособия по старым правилам, — добавил Петр Гусятников.

Часть социальных выплат уже проиндексировали с 1 января: в частности, повысили пенсии неработающим пенсионерам. Следующая индексация будет 1 февраля. На сегодняшний день точный размер индексации федеральных социальных выплат официально не установлен. Тем не менее Минтруд РФ сообщил, что намерен с 1 февраля на 11,9% проиндексировать более 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Соответствующий проект постановления выставлен на общественное обсуждение. Индексация коснётся, в частности, единовременного пособия при рождении ребёнка, материнского капитала, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячной выплаты ветеранам, страховой выплаты. Кроме того, размер маткапитала на первого ребёнка достигнет 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысячи.

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Все социальные выплаты, индексация которых зависит от уровня инфляции, должны будут быть проиндексированы на установленный процент. Такое пояснение сделала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

По её словам, региональные и муниципальные выплаты будут индексироваться в соответствии с соответствующим муниципальным и региональным бюджетом, субъекты РФ и муниципалитеты самостоятельно утвердят дату и размер индексации.

Юрист отметила некоторые нюансы, которые будут связаны с новым единым пособием. Те, кто уже получает соответствующие пособия и выплаты, вправе продолжить получать их до истечения в 2023 году срока их назначения, а затем перейти на новое пособие.

— Отметим, что новое пособие не подлежит индексации с 1 февраля 2023 года, так как оно не зависит от уровня инфляции, его размер рассчитывается из установленной соответствующей величины прожиточного минимума, — добавила Ирина Белова.

Авторы Нина Важдаева