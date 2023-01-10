Вырастут социальные выплаты работникам: Кто получит больше и на сколько В правительстве анонсировали новое повышение социальных выплат медикам. При этом прибавка ждёт и работников ряда других специальностей. Какие выплаты вырастут и на сколько? 10 января, 09:14 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Правительство установило специальные выплаты для медиков. Они касаются работников дефицитных специальностей. Новые специальные выплаты для медиков затронут примерно 1,1 миллиона человек. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплачивать деньги начнут с 1 января 2023 года. Они положены медикам таких дефицитных специальностей, как врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍медики, работающие в сельской местности и отдалённых районах. Дополнительные начисления положены также экспертам, которые занимаются проведением сложных исследований. В частности, диагностикой онкологических заболеваний.

Суммы доплат составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. На реализацию программы выделено более 152 миллиардов рублей.

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— Кроме того, в этом году повысят зарплату бюджетникам в целом. Причём прибавку могут сделать несколько раз в год. Уже подписано постановление правительства о выделении средств на повышение зарплат отдельным категориям работников. Это затронет, например, сотрудников федеральных государственных научных учреждений. Повысят зарплаты научным сотрудникам в регионах, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она добавила, что также выделены деньги на получение дополнительных выплат медицинским работникам, которые выявили онкологические заболевания в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Если диагноз заболевания, который был обнаружен во время диспансеризации или профосмотра, подтверждается, то за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Затем уже организация выплачивает деньги сотрудникам.

По словам юриста Елены Кузнецовой, прибавка к зарплате у бюджетников составит не менее 8%. При этом индексировать оклады обязаны не только государственные предприятия, но и коммерческие компании. Прибавку должны делать с учётом роста инфляции и потребительских цен. Об этом говорится в ст. 130, ст. 134 ТК РФ.

Авторы Нина Важдаева