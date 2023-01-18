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18 января, 11:56

В Москве годовалый малыш умер после лечения от простуды на дому

В Москве простывший годовалый ребёнок умер на следующий день после визита врача

В Москве годовалый ребёнок, которого лечили от простуды в домашних условиях, умер на следующий день после визита врача. Об этом Лайфу сообщил источник.

Температура у малыша поднялась ещё неделю назад, а педиатр посмотрел ребёнка за день до его смерти, диагностировав острую инфекцию дыхательных путей. При этом он рекомендовал продолжать лечение амбулаторно, прописал делать ингаляции, капать в нос, принимать противовирусные и ибупрофен при повышении температуры. На момент осмотра у мальчика была температура 36,5 градуса.

Однако на следующий день после приёма ребёнок скончался. Тест на коронавирус показал у него отрицательный результат. Причины смерти будут названы после проведения экспертизы, основной версией называется пневмония.

В Омске проживший неделю младенец умер во время кормления

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Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии умер четырёхмесячный младенец, которого врачи не захотели госпитализировать после того, как ему стало плохо.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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