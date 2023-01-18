Конструктор вертолётов объяснил, почему трагедия в Броварах была предсказуема

С участием вертолёта Super Puma французского производства, который упал в Броварах Киевской области происходила не одна авиакатастрофа. Об этом рассказал конструктор вертолётов Вадим Михеев в беседе с телеканалом "Звезда".

"Было две катастрофы. Сначала катастрофа, по-моему, в 2016 году. Конструкторское бюро французское приняло решение провести модернизацию главного редуктора, из-за которого была катастрофа, ничего не получилось", — отметил он.

По словам эксперта, были и иные доработки вертолёта, но произошла уже другая катастрофа, из-за чего воздушное судно сняли с эксплуатации. Super Puma использовалась для обслуживания морских буровых установок. Когда же вертолёты сняли с эксплуатации, их уже некуда было девать. И тогда, считает Михеев, МВД Украины забрало их себе. И это несмотря на то, что у вертолётов разваливается главный редуктор, а такая поломка исключает использование воздушного судна.