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18 января, 12:52

Конструктор вертолётов объяснил, почему трагедия в Броварах была предсказуема

Эксперт Михеев: Вертолёты, аналогичные рухнувшему под Киевом, вряд ли останутся в гражданской авиации

С участием вертолёта Super Puma французского производства, который упал в Броварах Киевской области происходила не одна авиакатастрофа. Об этом рассказал конструктор вертолётов Вадим Михеев в беседе с телеканалом "Звезда".

"Было две катастрофы. Сначала катастрофа, по-моему, в 2016 году. Конструкторское бюро французское приняло решение провести модернизацию главного редуктора, из-за которого была катастрофа, ничего не получилось", — отметил он.

По словам эксперта, были и иные доработки вертолёта, но произошла уже другая катастрофа, из-за чего воздушное судно сняли с эксплуатации. Super Puma использовалась для обслуживания морских буровых установок. Когда же вертолёты сняли с эксплуатации, их уже некуда было девать. И тогда, считает Михеев, МВД Украины забрало их себе. И это несмотря на то, что у вертолётов разваливается главный редуктор, а такая поломка исключает использование воздушного судна.

Так, подчеркнул Михеев, вертолёт Super Puma закончил своё существование в качестве гражданского судна. По его словам, сейчас эту машину могут использовать лишь в военных целях.

Эксперт объяснил, повлияет ли на политику Украины гибель руководства МВД в авиакатастрофе

Эксперт объяснил, повлияет ли на политику Украины гибель руководства МВД в авиакатастрофе

Напомним, утром 18 января в городе Бровары упал самолёт возле здания детского сада и жилого дома. В результате авиакатастрофы погибло 18 человек, в том числе дети и глава МВД Украины. В качестве причины произошедшего рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

Обложка ©

Telegram / Анатолий Шарий

Светлана Оперук

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