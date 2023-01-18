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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 12:41
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Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Почти все планы по производству авиационной и автомобильной военной техники для нужд СВО полностью выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", — отметил Мишустин.

Глава кабмина также призвал наращивать мощности ОПК и приобретать необходимое для нужд армии оборудование в непрерывном режиме.

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Kremlin.ru

Артур Белкин
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