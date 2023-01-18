Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Почти все планы по производству авиационной и автомобильной военной техники для нужд СВО полностью выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", — отметил Мишустин.

Глава кабмина также призвал наращивать мощности ОПК и приобретать необходимое для нужд армии оборудование в непрерывном режиме.