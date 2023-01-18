"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 января, 12:41

Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Почти все планы по производству авиационной и автомобильной военной техники для нужд СВО полностью выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск", — отметил Мишустин.

Глава кабмина также призвал наращивать мощности ОПК и приобретать необходимое для нужд армии оборудование в непрерывном режиме.

СМИ заявили об отсутствии "снарядного голода" в Российской армии

СМИ заявили об отсутствии "снарядного голода" в Российской армии

Ранее Лайф рассказывал, что "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров