Комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом
Комитет Госдумы одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА "Новости" в телеграм-канале.
"За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тысяч до 450 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме выступили за выход России из ВТО. Вместе с тем там заявили о необходимости консолидировать позиции в ГД по вопросам "противостояния с Западом".
LIFE / Павел Баранов