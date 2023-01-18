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18 января, 12:35

Комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА "Новости" в телеграм-канале.

"За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тысяч до 450 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме выступили за выход России из ВТО. Вместе с тем там заявили о необходимости консолидировать позиции в ГД по вопросам "противостояния с Западом".

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова
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