Комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом. Об этом сообщает РИА "Новости" в телеграм-канале.

"За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тысяч до 450 тысяч рублей", — говорится в сообщении.