Студенты из Петербурга поздравят военных в годовщину начала СВО

Студенты и преподаватели Северо-Западного института управления РАНХиГС в канун годовщины начала специальной военной операции (СВО) посетят воинские части и военные училища Санкт-Петербурга и Ленинградской области с праздничными мероприятиями. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Студенческий патриотический клуб СЗИУ РАНХиГС "Я горжусь" выступил с инициативой поздравить наших военнослужащих, которые проходят срочную службу на территории Петербурга и Ленинградской области. Мы помогли ребятам разработать творческую программу. Дали клич буквально по всем факультетам и пригласили ребят, которые играют на музыкальных инструментах, хорошо поют, танцуют. В течение нескольких дней мы будем поздравлять военных из воинской части в посёлке Ваганово и воинской части в посёлке Углово", — рассказала начальник отдела социальной поддержки студентов Центра воспитательной работы департамента образовательной деятельности университета Ирина Белова.

Кроме того, студенты отправятся в военные училища, где проходят обучение курсанты и будущие офицеры. По словам Беловой, с предложением присоединиться к данной акции представители вуза обратились и к другим университетам города. Всех бойцов будут ждать творческая программа и небольшие подарки в виде гуманитарной помощи с необходимыми предметами личной гигиены и одеждой.

"Сейчас люди стараются придать неформальный характер таким мероприятиям, поэтому и мы готовы печь пироги, готовить сувениры и открытки для наших военных. Мне нравится, что в этом проявляется человеческое желание сказать спасибо воинам за то, что они есть", — добавил декан факультета социальных технологий Олег Кузин.