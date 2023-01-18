Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детёныша тюленя, пролежавшего на льду три дня
Сотрудники МЧС России спасли детёныша тюленя в Сахалинской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Спасение тюленя в Сахалинской области. Видео © Telegram / МЧС России
Местный житель увидел малыша на берегу Охотского моря. Сивуч весом 80 килограммов вынырнул из воды, но, пока был на льдине, майна замёрзла. В результате в воду он попасть не смог и пробыл на поверхности три дня. Спасатели поймали сивуча, привезли на берег и выпустили в естественную среду обитания.
Ранее в Пермском крае лыжники спасли застрявших на скале щенят. Всё произошло на горнолыжном курорте "Губаха". Спасители планируют также найти маму хвостатых и передать её в добрые руки.
Telegram / МЧС России