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18 января, 12:22

Сотрудники МЧС на Сахалине спасли детёныша тюленя, пролежавшего на льду три дня

Сотрудники МЧС России спасли детёныша тюленя в Сахалинской области. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спасение тюленя в Сахалинской области. Видео © Telegram / МЧС России

Местный житель увидел малыша на берегу Охотского моря. Сивуч весом 80 килограммов вынырнул из воды, но, пока был на льдине, майна замёрзла. В результате в воду он попасть не смог и пробыл на поверхности три дня. Спасатели поймали сивуча, привезли на берег и выпустили в естественную среду обитания.

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Обложка ©

Telegram / МЧС России

Светлана Оперук

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