Кормила и лечила: Как колюшка спасла жителей блокадного Ленинграда
Эксперт Глазков рассказал, как колюшка спасла жителей блокадного Ленинграда
Во время блокады Ленинграда жители города спасались с помощью рыбы – колюшки, которую до войны активно вылавливали и использовали в качестве корма для птиц и сельхозудобрения. Об этом рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Он отметил, что до блокады рыбу не употребляли в пищу, так как она была очень маленькой и вся в колючках. Однако, когда город оказался в окружении, колюшка стала спасением для жителей — её вылавливали всем, чем модно, даже детскими сачками для бабочек. При этом рыбу не только ели — во втором медицинском Ленинградском институте изготовили препарат на основе её жира. Глазков подчеркнул, что учёные всего мира до сих пор исследуют физиологию колюшки. По его словам, одна из её особенностей — моментально переноситься из пресной воды в солёную не погибать.
Эксперт также добавил, что в начале 40-х годов, у этого вида рыб была вспышка численности.
"В мае, июне она заходит на мелководье Невы и Финского залива для того, чтобы продолжить свой род для нереста. В этот момент её массово вылавливали", — поделился специалист.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как у его матери в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки. Этой историей он поделился во время осмотра экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда, где среди экспонатов были такие же карточки.
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