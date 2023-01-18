Кормила и лечила: Как колюшка спасла жителей блокадного Ленинграда

Он отметил, что до блокады рыбу не употребляли в пищу, так как она была очень маленькой и вся в колючках. Однако, когда город оказался в окружении, колюшка стала спасением для жителей — её вылавливали всем, чем модно, даже детскими сачками для бабочек. При этом рыбу не только ели — во втором медицинском Ленинградском институте изготовили препарат на основе её жира. Глазков подчеркнул, что учёные всего мира до сих пор исследуют физиологию колюшки. По его словам, одна из её особенностей — моментально переноситься из пресной воды в солёную не погибать.