В Петербурге вновь покажут балет, посвящённый Седьмой симфонии Шостаковича

Жители и гости Санкт-Петербурга в следующий понедельник, 23 января, смогут вновь посетить балет "7-фония" на музыку 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, показ которого пройдёт в Атриуме Главного штаба. Спектакль приурочен к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, премьера же представления прошла 12 декабря — в Дни Эрмитажа.

"Приглашаем любителей классической музыки, балетных зрителей, петербуржцев и ленинградцев, отдающих дань памяти подвигу жителей Ленинграда, сквозь голод, холод и бомбардировки донёсшему миру несокрушимую силу Искусства, присоединиться к уникальному событию", — цитирует газета "Петербургский дневник" одного из организаторов мероприятия.