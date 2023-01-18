В Петербурге вновь покажут балет, посвящённый Седьмой симфонии Шостаковича
Жители и гости Санкт-Петербурга в следующий понедельник, 23 января, смогут вновь посетить балет "7-фония" на музыку 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, показ которого пройдёт в Атриуме Главного штаба. Спектакль приурочен к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, премьера же представления прошла 12 декабря — в Дни Эрмитажа.
"Приглашаем любителей классической музыки, балетных зрителей, петербуржцев и ленинградцев, отдающих дань памяти подвигу жителей Ленинграда, сквозь голод, холод и бомбардировки донёсшему миру несокрушимую силу Искусства, присоединиться к уникальному событию", — цитирует газета "Петербургский дневник" одного из организаторов мероприятия.
В представлении примут участие такие звёзды мирового балета, как Юлия Малахина, Фарух Рузиматов, а также примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александра Иосифиди и многие другие артисты.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин прилетел в Петербург 18 января и с утра возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады. Затем глава государства посетил Пискарёвское кладбище, где почтил память жертв блокады у монумента "Мать-Родина".