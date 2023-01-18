В Госдуме выступили за выход России из ВТО

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на фоне выхода России из договоров Совета Европы заявил о необходимости покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Его слова приводит РИА "Новости".

"Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определённых европейских структур. По ВТО [инициативы о выходе] почему не принимаем?" — заявил парламентарий в ходе пресс-конференции.