В Госдуме выступили за выход России из ВТО
Депутат Новиков заявил о необходимости выхода России из ВТО
Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на фоне выхода России из договоров Совета Европы заявил о необходимости покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Его слова приводит РИА "Новости".
"Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определённых европейских структур. По ВТО [инициативы о выходе] почему не принимаем?" — заявил парламентарий в ходе пресс-конференции.
Вместе с тем Новиков заявил о необходимости консолидировать позиции в ГД по вопросам "противостояния с Западом". Отметим, что РФ присоединилась к ВТО в 2012 году после 18-летних переговоров. В настоящее время в организацию входит 164 государства.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение ГД законопроект, который предлагает отменить действие в нашей стране международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента.
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