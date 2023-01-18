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Регион
Опубликовано 18 января 2023, 15:20
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В Госдуме выступили за выход России из ВТО

Депутат Новиков заявил о необходимости выхода России из ВТО

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на фоне выхода России из договоров Совета Европы заявил о необходимости покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО). Его слова приводит РИА "Новости".

"Вот сейчас есть президентская инициатива о выходе из определённых европейских структур. По ВТО [инициативы о выходе] почему не принимаем?" — заявил парламентарий в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем Новиков заявил о необходимости консолидировать позиции в ГД по вопросам "противостояния с Западом". Отметим, что РФ присоединилась к ВТО в 2012 году после 18-летних переговоров. В настоящее время в организацию входит 164 государства.

Госдума может принять закон о выходе РФ из договоров Совета Европы уже в феврале
Госдума может принять закон о выходе РФ из договоров Совета Европы уже в феврале

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение ГД законопроект, который предлагает отменить действие в нашей стране международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента.

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Наталья Исакова
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