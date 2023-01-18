Россию оставили без этапов Гран-при по фигурному катанию ещё на один сезон
ISU не будет проводить в России этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2023/2024 годов
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет проводить этапы серии Гран-при в России в сезоне 2023/2024 в связи с ранее принятым решением организации. Об этом говорится в официальном релизе ISU.
"В сезоне 2023/2024 в России не может проводиться ни один этап Гран-при ISU по фигурному катанию", — говорится в тексте релиза по итогам заседания совета союза, прошедшего 16 января.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале июня 2022 года конгресс ISU принял решение о продлении отстранения российских спортсменов, а также о поэтапном повышении возрастного ценза на соревнованиях. А в апреле Россию и вовсе лишили права проведения традиционного этапа Гран-при.
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