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18 января, 12:29

В России стартовал "Урок памяти", посвящённый 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

В России началась всероссийская акция "Урок памяти", посвящённая 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Старт ей дала партия "Единая Россия". Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель "Волонтёров Победы" Ольга Занко стала участницей такого урока в одной из московских школ. Она напомнила, что в прошлом году суд признал геноцидом блокаду и зверства нацистов на этих территориях.

"2,5 миллиона пострадавших. И это только мирные жители, которых угоняли в рабство, сжигали заживо, убивали. Об этой странице в истории нам важно помнить", — отметила она.

Занко добавила, что памятные мероприятия 18 января проводят по всей стране. Формат различный: это волонтёрские акции, исторические проекты, общение и помощь ветеранам.

Путин: Вопрос о признании геноцида населения СССР чрезвычайно важен

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Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с очередной годовщиной прорыва блокады Ленинграда и назвал его большим событием не только для жителей города, но и всей страны.

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Илья Суриков

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