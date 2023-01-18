Путин осмотрел образец российского электрокара E-NEVA и призвал расширять внутренний рынок

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург президенту России Владимиру Путину продемонстрировали экспериментальный образец отечественного электрокара С-класса E-NEVA, разработкой которого занимались специалисты Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Продолжайте. <...> Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать, но не бросайте", — сказал Путин и положительно оценил разработанный электрический внедорожник, подняв большой палец вверх.







