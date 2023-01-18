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18 января, 12:47

Путин осмотрел образец российского электрокара E-NEVA и призвал расширять внутренний рынок

Во время рабочего визита в Санкт-Петербург президенту России Владимиру Путину продемонстрировали экспериментальный образец отечественного электрокара С-класса E-NEVA, разработкой которого занимались специалисты Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

"Продолжайте. <...> Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать, но не бросайте", — сказал Путин и положительно оценил разработанный электрический внедорожник, подняв большой палец вверх.

  • Образцы отечественных электромобилей. Фото © LIFE
    Образцы отечественных электромобилей. Фото © LIFE
  • Образец отечественного электромобиля. Фото © LIFE
    Образец отечественного электромобиля. Фото © LIFE
  • Образец отечественного электрокара E-NEVA. Фото © LIFE
    Образец отечественного электрокара E-NEVA. Фото © LIFE
  • Салон отечественного электрокара E-NEVA. Фото © LIFЕ
    Салон отечественного электрокара E-NEVA. Фото © LIFЕ

Образцы отечественных электромобилей. Фото © LIFE

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Вместе с тем глава государства осмотрел образец электрокара С-класса E-NEVA с полным приводом и батареей увеличенной ёмкости, а также полноприводный грузовой автомобиль БАЗ-S36A11. Кроме того, Путин ознакомился с производимым на Обуховском заводе медицинским оборудованием, в частности с модульным роботизированным экзоскелетом.

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Напомним, Путин приехал в Петербург 18 января по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Как уже рассказывал Лайф, первым делом он возложил цветы к монументу на Невском пятачке в честь 80-летия прорыва блокады. Затем глава государства посетил Пискарёвское кладбище, где почтил память жертв блокады у монумента "Мать-Родина".

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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