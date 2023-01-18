Путин: Работников предприятий ОПК могут освободить от срочной службы

В ближайшее время в России работников предприятий ОПК могут освободить от призыва на срочную службу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о возможной отмене призыва на срочную службу для работников ОПК. Видео © LIFE

"Что касается призывников, которые призываются на срочную службу. С учётом того, что оборонка сейчас загружена, и с учётом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал глава государства.

Он также напомнил о том, что все работники ОПК были исключены из призыва во время частичной мобилизации. По словам главы государства, в целом это около 830 тысяч человек.