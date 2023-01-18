В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа
Украинская армия нанесла массированный удар по селу Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, под огнём оказались зернохранилище и здание школы.
Находились ли внутри люди, на данный момент неизвестно. Информации о возможных пострадавших пока нет.
"Около 15:00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжёлых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном", — написал Рогов.
Напомним, что на днях ВСУ обстреляли жилой дом и торговый центр в Донецке. Кроме того, украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке.
Getty Images / Spencer Platt