В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа

Украинская армия нанесла массированный удар по селу Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, под огнём оказались зернохранилище и здание школы.