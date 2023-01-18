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18 января, 13:01

В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа

Украинская армия нанесла массированный удар по селу Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, под огнём оказались зернохранилище и здание школы.

Находились ли внутри люди, на данный момент неизвестно. Информации о возможных пострадавших пока нет.

"Около 15:00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжёлых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном", написал Рогов.

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Напомним, что на днях ВСУ обстреляли жилой дом и торговый центр в Донецке. Кроме того, украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке.

Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Марина Калегина

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