Путин: Мы сами научились производить то, что ещё вчера не могли

Президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", заявил, что уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить иностранную продукцию, выпуск которой ранее казался невозможным.

"После того как отдельные наши так называемые партнёры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнёрами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера ещё не могли", — заявил глава государства.

По словам российского лидера, это совсем не значит, что удастся наладить производство всего, но добиться необходимого уровня получится. Глава государства также заверил работников завода, что после окончания СВО оборонные предприятия не останутся без заказов, ведь подъём российской оборонки начался задолго до начала операции.

"Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции всё равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз-Антей", "Обуховский завод", будут крепко стоять на ногах", — добавил Путин.