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18 января, 13:14

МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

В Мурманске временно закроют отделение генконсульства Финляндии. Об этом в среду сообщило Министерство иностранных дел страны.

"Министерство иностранных дел решило временно закрыть отделение в Мурманске, которое действует при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

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Там также указали, что сейчас нет необходимости иметь офис в Мурманске, поскольку его основные задачи "значительно сократились".

Ранее Лайф писал о том, что из-за спецоперации на Украине мэр финского города Турку Минна Арве попросила МИД страны закрыть в городе российское консульство.

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"Яндекс.Карты"

Илья Суриков

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