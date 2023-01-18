МИД Финляндии временно закрывает отделение генконсульства в Мурманске

В Мурманске временно закроют отделение генконсульства Финляндии. Об этом в среду сообщило Министерство иностранных дел страны.

"Министерство иностранных дел решило временно закрыть отделение в Мурманске, которое действует при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Там также указали, что сейчас нет необходимости иметь офис в Мурманске, поскольку его основные задачи "значительно сократились".