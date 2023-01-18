"Будет около 5%": Путин заявил о тенденции к замедлению инфляции в России

Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, в первом квартале текущего года она может упасть до пяти процентов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Он отметил, что по итогам 2022 года инфляция составила менее 12%, при этом в некоторых странах с развитыми экономиками она превышает 20%.

"Мы думаем, что в районе первого квартала [уровень инфляции] будет где-то около пяти процентов, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению. <...> Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе пяти-семи процентов", — сказал президент.

Вместе с тем Путин отметил, что снижать уровень инфляции слишком резко нельзя, из-за этого в экономике могут быть определённые сбои. При этом МРОТ и другие соцвыплаты в текущем году должны быть проиндексированы выше инфляции, подчеркнул российский лидер.