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18 января, 13:13

В Волгограде три человека погибли при столкновении маршрутки с КамАЗом

Три человека стали жертвами ДТП с участием маршрутного такси и грузовика КамАЗ на пересечении улиц Писемского и С. Чекалина в Волгограде. Об этом сообщает региональный главк МВД.

  • В Волгограде три человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области
    В Волгограде три человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области
  • В Волгограде три человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области
    В Волгограде три человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгограде три человека погибли в столкновении маршрутки и КамАЗа. Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

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Погибшими оказались несовершеннолетний мальчик и две женщины. Кроме того, ещё два пассажира, которым не исполнилось 18 лет, были госпитализированы. Причины и обстоятельства трагедии уточняются. На опубликованных с места кадрах видно, что маршрутка получила серьёзные повреждения, особенно с пассажирской стороны.

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Обложка ©

ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Артур Белкин

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