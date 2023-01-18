В Волгограде три человека погибли при столкновении маршрутки с КамАЗом

Три человека стали жертвами ДТП с участием маршрутного такси и грузовика КамАЗ на пересечении улиц Писемского и С. Чекалина в Волгограде. Об этом сообщает региональный главк МВД.





Погибшими оказались несовершеннолетний мальчик и две женщины. Кроме того, ещё два пассажира, которым не исполнилось 18 лет, были госпитализированы. Причины и обстоятельства трагедии уточняются. На опубликованных с места кадрах видно, что маршрутка получила серьёзные повреждения, особенно с пассажирской стороны.