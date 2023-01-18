Путин заявил, что объём выпуска российских ракет ПВО в год сопоставим с мировым
Количество ракет противовоздушной обороны, которое за год выпускает оборонно-промышленный комплекс РФ, сопоставимо с числом таких боеприпасов, производимых во всём мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге, входящего в концерн "Алмаз-Антей".
"В целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", — сказал российский лидер.
Он отметил, что объём выпуска российских ракет ПВО в три раза превышает соответствующие показатели США.
Ранее Путин заявил, что компетенция российских предприятий позволяет им замещать иностранную продукцию. По его словам, Россия сама научилась производить то, что ещё вчера не могла.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL