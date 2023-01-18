Путин заявил, что объём выпуска российских ракет ПВО в год сопоставим с мировым

Количество ракет противовоздушной обороны, которое за год выпускает оборонно-промышленный комплекс РФ, сопоставимо с числом таких боеприпасов, производимых во всём мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге, входящего в концерн "Алмаз-Антей".

"В целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", — сказал российский лидер.

Он отметил, что объём выпуска российских ракет ПВО в три раза превышает соответствующие показатели США.