"Министр юстиции" по телефону развёл фигуристку Тарасову на 780 тысяч рублей

Мошенники развели на деньги призёра Олимпийских игр — фигуристку Евгению Тарасову. Как пишет Mash, с её счетов аферисты похитили почти 800 тысяч рублей.

Дело было 13 января. Именно в тот день на телефон Тарасовой поступил звонок от "министра юстиции". Голос на другом конце провода убедил спортсменку в том, что на её имя неизвестные набрали кредитов, поэтому ситуацию нужно срочно спасать.

Испугавшись, Евгения выложила всю информацию по картам, в том числе и сколько на них денег. Услышав суммы, мошенник убедил фигуристку поехать в банк, снять наличные и для безопасности перевести их на "счёт казначейства". Таким образом с карты Тарасовой ушло 780 тысяч рублей.