"Министр юстиции" по телефону развёл фигуристку Тарасову на 780 тысяч рублей
Мошенники похитили с карты фигуристки Тарасовой 780 тысяч рублей
Мошенники развели на деньги призёра Олимпийских игр — фигуристку Евгению Тарасову. Как пишет Mash, с её счетов аферисты похитили почти 800 тысяч рублей.
Дело было 13 января. Именно в тот день на телефон Тарасовой поступил звонок от "министра юстиции". Голос на другом конце провода убедил спортсменку в том, что на её имя неизвестные набрали кредитов, поэтому ситуацию нужно срочно спасать.
Испугавшись, Евгения выложила всю информацию по картам, в том числе и сколько на них денег. Услышав суммы, мошенник убедил фигуристку поехать в банк, снять наличные и для безопасности перевести их на "счёт казначейства". Таким образом с карты Тарасовой ушло 780 тысяч рублей.
На достигнутом "министр юстиции" решил не останавливаться и попытался обчистить другие карты спортсменки, однако та перестала отвечать на звонки, поскольку торопилась на тренировку. Осознание произошедшего пришло к Тарасовой лишь на льду. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, как 18-летний студент из Подмосковья решил развлечься с проституткой, а в итоге лишился немалой суммы, став жертвой мошенников.
ТАСС / AP / Bernat Armangue