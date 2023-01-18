Путин анонсировал индексацию МРОТ и зарплат бюджетникам

Перед Правительством РФ поставлена задача провести индексацию зарплат бюджетникам в январе. Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в текущем году должен быть проиндексирован на уровень выше инфляции. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Президент подчеркнул, что вопрос благосостояния граждан РФ является "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в ходе исполнения майских указов было сделано многое для его решения, но работа в данном направлении до сих пор продолжается.

"Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", — сказал президент.