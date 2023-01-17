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17 января, 15:18

Путин заявил, что Россия успешно преодолела все экономические риски в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна успешно справилась с экономическими рисками, которые возникли в 2022 году.

"2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства также отметил, что в правительстве уже примерно понимают, какие риски ожидают страну в наступившем 2023 году.

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Президент России Владимир Путин также констатировал, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов. Кстати, ранее он отмечал, что ситуация в нашей экономике оказалась гораздо лучше, чем ожидали противники РФ. Российский лидер добавил, что обстановка не просто стабильная, но вполне удовлетворительная.

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LIFE

Николь Вербер

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