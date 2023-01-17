Путин заявил, что Россия успешно преодолела все экономические риски в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна успешно справилась с экономическими рисками, которые возникли в 2022 году.

"2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те [экономические] риски, которые возникли в значительной степени неожиданно. В целом мы достаточно успешно преодолели все эти риски", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.