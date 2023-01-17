У Петропавловской крепости устанавливают крещенскую купель с отоплением и кухней

У Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершается установка крещенской купели. Из-за пандемии коронавируса она будет единственной в Петроградском районе, уточняет газета "Петербургский дневник". Подготовительные работы начались 13 января.

"К месту организации купели доставлялись необходимые материалы. Сейчас ведутся работы по сооружению купели. Работы будут завершены до конца дня", — рассказали в администрации района.

Жителей и гостей города порадуют обогреваемые площадки около купели, также участникам крещенских купаний будет доступна горячая кухня. На территории будут дежурить медицинские работники, готовые при необходимости прийти на помощь.

Купель будет открыта с 19 января, в 12 часов начнётся церковная служба. Все желающие смогут посетить крещенские купания у Петропавловской крепости до 22 часов.