"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 15:16

У Петропавловской крепости устанавливают крещенскую купель с отоплением и кухней

<p>Установка купели в Петроградском районе. Обложка © Газета "Петербургский дневник"</p>

Установка купели в Петроградском районе. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

У Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершается установка крещенской купели. Из-за пандемии коронавируса она будет единственной в Петроградском районе, уточняет газета "Петербургский дневник". Подготовительные работы начались 13 января.

"К месту организации купели доставлялись необходимые материалы. Сейчас ведутся работы по сооружению купели. Работы будут завершены до конца дня", — рассказали в администрации района.

Жителей и гостей города порадуют обогреваемые площадки около купели, также участникам крещенских купаний будет доступна горячая кухня. На территории будут дежурить медицинские работники, готовые при необходимости прийти на помощь.

Купель будет открыта с 19 января, в 12 часов начнётся церковная служба. Все желающие смогут посетить крещенские купания у Петропавловской крепости до 22 часов.

Секунды на спасение: 5 признаков холодового шока у нырнувшего в крещенскую купель

Секунды на спасение: 5 признаков холодового шока у нырнувшего в крещенскую купель

Ранее врач Семененко назвала оптимальное время купания в крещенской проруби. Она предупредила, что неподготовленным людям лучше вообще пропустить купание в проруби в этом году: они рискуют простудиться или получить обострение хронического заболевания.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров