Кто стоит за гибелью под Киевом всей верхушки МВД Украины В Броварах под Киевом разбился вертолёт, в котором находился глава МВД Украины Денис Монастырский, его зам и госсекретарь министерства. Все погибли. По одной из версий, за диверсией может стоять СБУ. 268545 268545 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © t.me / ASupersharij, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / MNS.GOV.UA

Кому выгодно устранение руководства МВД Украины

Сегодня утром в Броварах рядом с детским садом и жилым домом рухнул вертолёт "Супер пума" МЧС Украины, где находилось руководство МВД. В результате крушения погибло 16 человек, в том числе двое детей. Также сообщается о гибели 42-летнего министра МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича.

Место падения вертолёта "Супер пума" МЧС Украины. Фото © Getty Images / Danylo Antoniuk / Anadolu Agency

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объяснил, что руководство министерства якобы летело "в одну из точек горячих". Возможно, речь идёт об Артёмовске (Бахмуте), где вместе с ВСУ находятся боевые подразделения МВД Украины.

В вертолёте находилось 9 человек, остальные погибшие — дети и взрослые, которые были в детсаду. Машина шла на низкой высоте в сильный туман. Такое поведение пилота могло быть из-за опасности подрыва вертолёта ПЗРК. По сообщениям очевидцев, перед падением вертолёт сделал три круга над местом крушения — это может говорить о том, что машину подбили.

С учётом того что в вертолёте находилось руководство МВД Украины, отрабатывается версия о диверсии. Например, за акцией может стоять скандально известный бывший глава МВД Арсен Аваков, который в июле 2021 года подал в отставку, уступив место как раз Монастырскому. Потерпевший крушение вертолёт в составе целой партии был приобретён у французской компании Airbus Helicopters во время его руководства. Причём от этих вертолётов отказались Польша и Норвегия в связи с их ненадёжностью, но именно министр Аваков настоял, чтобы их купили. Теперь в одном из них и оказалось руководство МВД.

Аваков до сих пор не потерял своё влияние, и в Раде есть подконтрольные ему группы. Не исключено, что Аваков сам решит вернуться на пост главы МВД. По данным инсайдеров, на днях Аваков как раз встречался с мэром Киева Виталием Кличко ради формирования единой политической силы против Офиса президента Зеленского, чьим человеком был Монастырский. Также Аваков публично высказывался на тему того, что Зеленскому нужно было принять Минские соглашения, но это было непопулярно в обществе и президент решил не терять лицо.

Также подрыв вертолёта мог стать эпизодом внутриведомственной войны между МВД Украины, СБУ и ВСУ. Операцию могли провести в интересах главкома ВСУ Валерия Залужного, который в среде нацистов имеет куда больше авторитета, чем Зеленский. Либо чтобы подставить генерала. В последнее время между Залужным и Зеленским идёт жёсткое противостояние. На Западе прямо говорят, что хотели бы видеть генерала на посту главы Украины. А буквально пару дней назад депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники заявил, что Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего ВСУ из-за его возрастающей популярности в стране и обвинить в этом Россию.

Согласно информации Кивы, ликвидацию главкома ВСУ киевский режим планирует представить как "российскую операцию". По мнению депутата, Зеленский "слабый и самовлюблённый". По этой причине он будет уничтожать всех конкурентов, которые хотят занять его место, указал экс-депутат.

Таким образом, крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах могло быть как попыткой зачистить команду Зеленского от лояльных к нему силовиков, так и провокацией против Залужного, чтобы ослабить его позиции.

Кто такой Денис Монастырский

Дениса Монастырского однозначно считают человеком президента Зеленского. По данным The Washington Post, именно Монастырский первым сообщил Зеленскому о переходе российских войск в наступление.

— Началось, — сказал Монастырский украинскому лидеру. "Что именно?" — спросил Зеленский... По словам Монастырского, в тот момент перед всеми встал вопрос, как далеко может зайти враг с таким огромным кулаком.

Денис Монастырский. Фото © Getty Images / Sergii Kharchenko / NurPhoto

Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницкий. В 2006 году он окончил Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. С 2002-го был помощником народного депутата Виталия Олуйко от фракции "Народная партия", а с 2014-го перешёл на эту же должность к Антону Геращенко от фракции "Народный фронт". Дальше его судьба была тесно связана с Геращенко, например, с 2015-го по 2019-й Монастырский работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", где куратором этого направления на тот момент был Антон Геращенко. Также с 2007-го по 2017-й Денис Монастырский трудился в таких юридических компаниях, как Hillmont Partners, Global Ties KC и "Лигал консалтинг".

С сентября 2019 года до своего назначения на пост главы МВД Монастырский являлся народным депутатом Верховной рады Украины по спискам партии "Слуга народа", занимая должность председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Денис Монастырский и его жена Жанна. Фото © Moden.ua

Монастырский был женат, вместе с супругой Жанной воспитывал двоих детей. Согласно декларации за 2021 год, супруги владели двумя земельными участками — 1500 квадратных метров в селе Масевцы Хмельницкой области и 600 кввадратов в Хмельницком. Также Монастырский задекларировал квартиру в Хмельницком на 33,3 кв. м и частный дом в селе Масевцы площадью 78 кв. м. Глава МВД указал в декларации два автомобиля: Suzuki SX4 (2008 года выпуска) и Kia Sportage (2017 года выпуска).

За 2020 год Монастырский заработал 537 тысяч 225 гривен. Ещё 1 миллион 519 тысяч 840 гривен Денис Монастырский получил от продажи имущества. Супруга Жанна за тот же период заработала 1 миллион 102 тысячи и 8 гривен. На счетах у Монастырских лежало 593 тысячи 610 гривен, ещё 2 миллиона 730 тысяч гривен, согласно декларации, они хранили наличными.

Во время СВО Монастырский отметился фейками о якобы массовых казнях на правом берегу Херсонской области, где нашли захоронения 63 человек. Как заявлял чиновник, якобы со следами пыток.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Также Монастырский сообщал об охоте на "коллаборантов" и просил украинцев не пытаться самостоятельно сбивать дроны из огнестрельного оружия. Хотя ранее его бывший босс и нынешний советник Геращенко призывал всех, у кого есть огнестрельное оружие, сбивать дроны.

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Авторы Станислав Сенькин