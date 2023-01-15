Как украинский олигарх с яхтой Z пошёл против Зеленского Константин Жеваго — самый загадочный олигарх Украины и самый молодой миллиардер Европы — задержан в Куршевеле за поездки на яхте под именем Z и теперь ожидает экстрадиции. Чем он прославился? 14 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © FERREXPO

Неделю назад французский суд освободил из экстрадиционной тюрьмы 49-летнего украинского олигарха Константина Жеваго, выдачи которого активно добивается Киев, под залог в €1 млн. Суд конфисковал два паспорта Жеваго, а также — пока идут слушания — ему запрещено покидать Францию и надлежит отмечаться трижды в неделю в полицейском участке по месту жительства. Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель ещё в декабре. А задержанию предшествовал громкий скандал, связанный с главным символом российской спецоперации.

Яхта Z. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ukrpravda

Этим летом воды бухты средиземноморских курортов активно посещала 65-метровая яхта Z. В июне Z заметили в марине средиземноморского острова Ибица, в июле её видели во французском Сан-Тропе, а в августе она вошла в воды Монако, произведя там грандиозный скандал, поскольку в княжестве сейчас настолько много беглых украинских нуворишей и членов их семей, что в Киеве уже окрестили беглецов "монакским батальоном".

Скандал усилился, когда выяснилось, что Z принадлежит занимающему третью позицию в топе богатейших людей Украины мажоритарному владельцу горнодобывающей группы Ferrexpo Константину Жеваго. Правда, компания Amels построила для олигарха яхту Z ещё в 2014 году.

Её стоимость — около $70 млн, ежегодное содержание — примерно $7 млн. В семи люкс-каютах может разместиться до 14 гостей, есть также две ВИП-каюты, гости могут попариться в сауне, посетить SPA-салон или тренажёрный зал. Над интерьером поработал британский дизайнерский дом Winch Design, а над внешним видом судна — компания Tim Heywood Design.

Пресс-служба Жеваго отреагировала на скандал своеобразно, сообщив, что бизнесмен не собирается менять название судна, поскольку оно соответствует первой букве английской транслитерации фамилии семьи Жеваго (Zhevago), что дало дополнительный повод Киеву обвинить олигарха в связях с Россией. Ему также припомнили старый крымский актив — судостроительный завод "Залив", который был национализирован, но Жеваго не опротестовал это в суде, чем навлёк на себя подозрения.

Константин Жеваго. Фото © vorskla.com.ua

После скандала государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило запрос на экстрадицию Жеваго. Есть мнение, что, демонстрируя отказ сменить название яхты, Жеваго подчёркивает свои симпатии к России, ведь он ни разу не выступил с осуждением СВО, как это сделал, например, тот же Ринат Ахметов, хотя все украинские олигархи обеднели после начала спецоперации: состояние того же Жеваго в марте 2021 года составляло $2,1 млрд, а сейчас — не более полутора миллиардов. В России он также с 2018 года под санкциями.

Из-за риска ареста по запросу Украины и экстрадиции адвокаты настоятельно советовали Жеваго не ездить в Европу. А ещё лучше — не покидать Дубай, где сейчас пришвартована его яхта. Но жажда покататься на горных лыжах в швейцарском Куршевеле, который после оттока русских активно осваивают украинцы, пересилила страх тюрьмы. 21 декабря бизнесджет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. А через семь дней его арестовали в Куршевеле.

Куршевель сейчас выглядит как-то так: украинцы пьют шампанское Cristal и танцуют в шубах под матерные частушки. Видео © t.me/bloodysx

Несмотря на давление Киева, освобождение под залог может означать для предпринимателя будущий отказ от экстрадиции. На суде Жеваго заявил, что не делал того, в чём его обвиняет Украина. Следующее заседание по слушанию об экстрадиции должно теперь состояться 19 января.

Самый молодой олигарх Европы

Жеваго — один из тех редких украинских олигархов, кто появился на свет не на Украине, а на территории современной России. Правда, посёлок Иультин Магаданской области, где 7 января 1974 года родился Жеваго, уже как двадцать лет исключён из реестра населённых пунктов России. Детство будущий олигарх провёл уже в украинском Днепрорудном Запорожской области. Опять же, в ходе СВО в марте этого года Днепрорудное было занято силами МО и присоединено к Российской Федерации.

Константин Жеваго. Фото © ТАСС / Владимир Синдеев

Пост финансового директора ЗАО "Финансы и кредит" Жеваго занял в 19 лет, когда учился на втором курсе Киевского института народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. Не исключено, что "вундеркинда из глубинки" поставили на бизнес в качестве номинального руководителя, хотя СМИ впоследствии называли его самым молодым миллиардером в Европе, который сделал своё состояние сам.

В лихие 90-е на Украине, как и в России, стартовала "ваучерная приватизация", которая озолотила Жеваго: студент скупал мелкие пакеты акций, продавая их иностранным компаниям после консолидации. На вырученный куш предприниматель в 1994 году заложил основу своей будущей империи — банк "Финансы и кредит". Впоследствии в бизнес-империю Жеваго вошли десятки предприятий горнорудной и металлургической отрасли, фармакологии, пищепрома, судостроения и машиностроения. В том числе и такие лакомые активы, как Полтавский ГОК с управляющей компанией Ferrexpo из Швейцарии и Кременчугский АвтоКрАЗ. Также с 24 лет Жеваго активно присутствует в политике и в двухтысячные был народным депутатом разных созывов.

Последние годы офис президента Зеленского проводит явную антиолигархическую политику, отбирая крупные активы у и без того обедневших украинских олигархов. В этом офису содействуют Соединённые Штаты, которые видят в национальном капитале соперника, мешающего в реализации их собственных замыслов.

Жеваго ещё в 2019 году выехал с Украины, где его подозревают в растрате $113 млн. Бегству предпринимателя предшествовала коммуникация между офисом Зеленского и "ресурсными" людьми, которую, по данным инсайдеров, инициировал глава офиса Андрей Ермак. Олигархам предлагалось сотрудничество с офисом по старой схеме: входная сумма плюс абонплата в обмен на невключение в санкционные списки. Казалось бы, предложение Ермака могло заинтересовать Жеваго, ведь Ferrexpo, которую в 2007 году олигарх первым из украинцев вывел на основную площадку Лондонской фондовой биржи, приносила бизнесмену около $600 млн годовой прибыли. Но Жеваго почему-то предпочёл тесной дружбе с Зеленским Лазурный Берег и международный розыск.

Несмотря на розыск, Жеваго до последних событий умудрялся спокойно управлять своей финансовой империей удалённо, а бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук даже совещался с ним в 2020 году по важным экономическим вопросам.

Активы и семья

В ходе своего европейского бегства Жеваго не обеспокоился покупкой недвижимости. В последнее время он и вовсе живёт между Дубаем и Лондоном. Часто ходит на своей яхте.

Помимо яхты, как и полагается олигарху, у Жеваго есть свой бизнесджет Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS с бортовым номером G-XXRS, который формально числится за британской чартерной компанией TAG Aviation.

Bombardier BD-700-1A10. Фото © flugzeuginfo.net / Mike Vallentin

Помимо самолёта у Жеваго есть вертолёт Augusta A109 стоимостью €16 млн с бортовым номером KVZ — инициалы имени олигарха. Владеет вертолётом компания "Финансы и кредит лизинг", поэтому Жеваго никогда не указывал его в декларации, когда был нардепом. Такие же номера — KVZ — красуются на любимом спорткаре олигарха — Aston Martin ONE-77 стоимостью $2 млн.





Жеваго женат на ровеснице Алине Жеваго, с которой олигарх воспитывает сына и дочь. Женщина старше предпринимателя всего на месяц и якобы работает простым доцентом на кафедре международного менеджмента в Киевском экономическом университете. Что, впрочем, не мешало ей жить на широкую ногу, дефилируя на светских тусовках с главными светскими львицами Украины.





Лайф также выяснил, что супруга миллиардера была трудоустроена в банке "Финансы и кредит". Алина заявлена как владелица скромной киевской квартиры площадью 207,9 кв. м. По данным Лайфа, речь идёт об этой сталинке по улице Костёльной.

С Жеваго также связывают люксембургскую компанию Calexco S. A. R. L. Также олигарх владеет футбольной командой Премьер-лиги Украины "Ворскла".

Авторы Станислав Сенькин