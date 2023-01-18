Экс-игрок "Зенита" Данни считает, что Дзюбе пойдёт на пользу переход в "Торпедо"
Бывший футболист сборной Португалии и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб "Торпедо". Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьёт много голов", — высказался португалец.
Ранее портал Sport24 узнал о желании Дзюбы продолжить карьеру в российском футбольном клубе. По данным журналистов, представители игрока пока не ведут активные переговоры с объединениями и занимают выжидательную позицию. При этом инсайдеры сообщают, что Дзюба якобы может подписать с "Торпедо" краткосрочное соглашение уже до конца текущего сезона.
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