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18 января, 13:35

Экс-игрок "Зенита" Данни считает, что Дзюбе пойдёт на пользу переход в "Торпедо"

Бывший футболист сборной Португалии и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб "Торпедо". Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьёт много голов", — высказался португалец.

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Ранее портал Sport24 узнал о желании Дзюбы продолжить карьеру в российском футбольном клубе. По данным журналистов, представители игрока пока не ведут активные переговоры с объединениями и занимают выжидательную позицию. При этом инсайдеры сообщают, что Дзюба якобы может подписать с "Торпедо" краткосрочное соглашение уже до конца текущего сезона.

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Telegram / Артём Дзюба

Наталья Исакова

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