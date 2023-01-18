Экс-игрок "Зенита" Данни считает, что Дзюбе пойдёт на пользу переход в "Торпедо"

Бывший футболист сборной Португалии и петербургского "Зенита" Мигел Данни прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб "Торпедо". Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьёт много голов", — высказался португалец.