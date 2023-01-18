Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах уже в этом году
Президент Владимир Путин заявил о необходимости ликвидировать очереди в детские сады в российских регионах уже в 2023 году. Такую задачу глава государства поставил в среду на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
Российский лидер отметил, что в 64 регионах эта проблема уже считается решённой.
"Думаю, что в этом году по всем регионам решить эту задачу: чтобы все сто процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, дошкольные образовательные учреждения", — сказал Путин.
Ранее Путин также поручил принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах России детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, президент поручил кабмину подготовить меры по увеличению рождаемости в РФ. По словам российского лидера, в стране удалось сократить смертность и преодолеть последствия пандемии коронавируса, однако все эти достижения были сведены на нет из-за резкого снижения рождаемости.