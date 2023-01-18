Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах уже в этом году

Президент Владимир Путин заявил о необходимости ликвидировать очереди в детские сады в российских регионах уже в 2023 году. Такую задачу глава государства поставил в среду на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил, что в 64 регионах эта проблема уже считается решённой.