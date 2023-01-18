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18 января, 13:57

Слава Марлоу оправдался перед жителями Казахстана после неудачной пародии

Рэпер Слава Марлоу оправдался перед жителями Казахстана после обвинений в шовинизме

Рэпер Слава Марлоу объяснил в соцсетях, что не хотел оскорбить жителей Казахстана, когда спародировал их эмоции после просмотра фильма "Аватар-2" во время стрима на YouTube-канале Фрейма Теймера.

"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идёт именно о реакции людей вне зависимости от их происхождения", — объяснил Марлоу.

Как заметил артист, в кинотеатр он ходил вместе со своим другом из Казахстана, который также обратил внимание на странные лица присутствовавших на сеансе зрителей. Кроме того, музыкант поблагодарил всех жителей страны за гостеприимство и тепло. Суть пародии заключалась в том, что Марлоу решил изобразить лицо казахских зрителей картины после её завершения, однако понравилась она далеко не всем, а в адрес артиста полетели обвинения в шовинизме.

Слава Марлоу спародировал жителей Казахстана после просмотра фильма "Аватар-2". Скриншот © YouTube / Frame Tamer

Слава Марлоу спародировал жителей Казахстана после просмотра фильма "Аватар-2". Скриншот © YouTube / Frame Tamer

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YouTube / ВПИСКА

Артур Белкин

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