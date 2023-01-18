Россиянам дали советы по подготовке к купанию в проруби

За 2–3 часа до купания в проруби следует съесть белковую пищу, она поможет согреться. Также рекомендуется перед и после процедуры выпить горячего чая, рассказала в беседе с Лайфом врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Екатерина Мымрина.

По её словам, лучше всего готовиться к окунанию в купель за несколько месяцев, то есть принимать контрастный душ и закаляться. Но для большинства людей такое моржевание является единственным за год, а ведь даже для здорового человека резкий перепад температур может осложниться рефлекторной остановкой сердца и бронхоспазмом, отметила врач. Таким образом, противопоказанием к окунаниям в прорубь являются хронические и острые заболевания, пожилой возраст и беременность.

Прежде чем участвовать в таком мероприятии, нужно продумать, где именно купаться. Важно, чтобы профессионалы смогли оказать помощь людям в случае экстренной ситуации. А ещё рекомендуется, чтобы глубина в месте купания была не больше 1,5–2 метров.

"Накануне купания не употребляйте алкоголь. Захватите с собой теплые вещи, хорошо впитывающее полотенце, нескользящую обувь, термос с горячим чаем, чтобы выпить до и после купания. За 2–3 часа поешьте белковой пищи, именно она лучше и дольше согревает", — подчеркнул специалист.

Вместе с тем следует надеть самую тёплую одежду, чтобы она не позволила остыть телу до купания и смогла согреть после него. Также не стоит геройствовать: даже если считаете тебя бывалым "моржом", то лучше окунитесь по шею, оставаясь в воде до 30–60 секунд. Прежде всего данный обряд должен быть искренним желанием, а не данью моде, заключила Мымрина.