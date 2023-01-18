"Грязь души в проруби не смоешь": Священник-тиктокер перечислил 7 фактов о Крещении

Купания в Крещение является традицией народной, а не предписанной уставом церкви. Об этом во "ВКонтакте" сообщил священник Николай Бабкин. Он перечислил семь фактов про Крещение и крещенскую воду.

"Крещенские купания — это народная традиция, не предписанная правилами и уставом церкви. Грязь души в проруби не смоешь. Погружение в крещенскую воду не прощает грехи", — подчеркнул священник.

По его словам, в Крещение освящается именно водное естество, а не различные канавы и лужи. Всё-таки Иисус на Иордане прикоснулся к стихии. Также Бабкин отметил, что изначально для желающих креститься воду на празднике освящали. Для этих целей в древней Церкви на Богоявление происходило Таинство Крещения оглашаемых. Кроме того, освящённую воду нужно принимать от Христа, поэтому за ней можно сходить в храм, а не набирать ночью из-под крана.

А ещё не нужно хранить крещенскую воду, ведь она может испортиться. Как поётся в песнопениях праздника, всякий верующий должен получать исцеление и благословение Божие. Поэтому, подчеркнул Бабкин, вода освящается ежегодно и у желающих есть возможность забрать её.

"Богоявленская и крещенская вода — это одно и то же. Можно набрать крещенской воды и размножить дома с молитвой. Не нужно набирать десятки литров воды — капля море освящает", — объяснил священник.