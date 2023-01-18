8 худших вещей, которым детей могут научить родители

Нет ничего удивительного в том, что малыш подражает родителям: они авторитет, заботятся, оберегают и любят. Вот только взрослые, бывает, неуместно ведут себя в обществе чада, совершенно забывая, что ребёнок копирует абсолютно всё, а не только хорошее. На своём примере мамы и папы показывают, что позволительно, даже если действия расходятся со словами. Чему худшему родители могут научить детей?

1. Не любить и не ценить себя

Если мать постоянно плачет, когда рассматривает себя в зеркале, а отец неделями ходит в одних и тех же вещах, не обращая внимания на их состояние, как это отразится на малыше? Скорее всего, он запомнит такую манеру поведения. Родители постоянно критикуют себя, во всём ограничивают и мало отдыхают? Эти привычки обязательно станут частью жизни подрастающего человека. Пусть даже неосознанно, но взрослые научат ребёнка не любить самого себя. А разве можно быть счастливым с низкой самооценкой?

2. Сквернословить

Привычку ругаться матом или использовать в речи крепкие выражения дети перенимают в основном от родителей. Фото © Freepik

Взрослым хочется верить, что все эти дурные словечки ребёнок принёс из школы, с улицы или из плохой компании друзей. Не исключено, конечно. Но большую часть бранной лексики чадо узнаёт всё-таки в доме. Потому как родители редко задумываются о последствиях использования крепких выражений в своей речи. Особенно если мама и папа в ссоре. Вот и получается, что ругаться матом малыш начинает, научившись у родственников.

3. Неправильно питаться

Может показаться, что привычка правильно питаться не особо важна и что пристрастие к сладкому или чипсам у ребёнка появилось из-за навязчивой рекламы. Нет, всё идёт от родителей. Если те пренебрегают сбалансированным питанием, то и малыш будет поступать так же, когда вырастет. А здоровая пища крайне важна для человека.

4. Быть жестокими

Если в семье процветает домашнее насилие, высока вероятность, что ребёнок в будущем станет жестоким. Потому как всё детство видел яркий пример того, что силой можно заполучить желаемое. Сначала чадо будет отбирать игрушки и драться на детской площадке, потом пойдёт по кривой дорожке в подростковом возрасте. И никакого чувства вины за насилие над другими не испытает. Потому что видел эту модель поведения среди взрослых в своём окружении и то, что никто не пытался с этим бороться.

5. Откупаться от других людей

Малыш подходит к маме и просит поиграть, а та суёт ему в руки планшет, пока сама смотрит сериал по телевизору. Или пример отца, который вместо здорового разговора по душам с женой — расстроенной, грустной, иногда плачущей — протягивает ненаглядной букет цветов и тортик. Нежелание решать проблемы, вести неловкие разговоры или просто на время отвлекаться от своих занятий из-за чьих-то просьб становится нормой для ребёнка. Главное — дать что-то "приятное" в правильный момент. Так дети и учатся откупаться.

6. Ныть и жаловаться на всё

Если родители в семье постоянно ноют и жалуются на всё подряд, есть большая вероятность, что и ребёнок будет поступать так же. Фото © Freepik

Какой ещё дурной пример заразителен? Жалость к себе и постоянное нытьё. Одно дело — иногда выговариваться родственникам или партнёру, когда накипело, но стараться решить проблемы. Другое — просто сетовать на жизнь и окружающих, не предпринимая попытки как-то изменить ситуацию. Поэтому, если взрослые в окружении малыша день ото дня жалуются друг другу и ноют, эта привычка выработается и у ребёнка. Кстати, во взрослой жизни из-за неё он столкнётся с огромным количеством трудностей.

7. Избегать ответственности

Чему ещё такому ужасному родители могут научить своё чадо? Например, избеганию ответственности. Винить кого угодно, но только не себя любимого — такой тактикой будет пользоваться человек, выросший в семье, где никто не брал ответственности за свои действия. Не платить вовремя по счетам, снова и снова терять работу, отнекиваться от слов и даже "переобуваться", принимая удобное для большинства людей своего круга мнение. Такая жизнь ждёт ребёнка, кто вырос с родителями, избегающими ответственности.

8. Скрывать чувства