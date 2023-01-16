6 запретных тем, которые нельзя обсуждать с незнакомцами, иначе жди беды

Что первым делом вам приходит на ум, когда слышите словосочетание "секретная информация"? CVV- или CVC-код с банковской карты, с которой могут украсть деньги? Семейный рецепт фирменных пирожков, передающийся из поколения в поколение, или знание, что ваша сестра завела любовника? Начав разговор с незнакомцем, вы вряд ли поделитесь с ним такого рода информацией. А вообще, есть запретные темы, которые не стоит ни с кем обсуждать, иначе рискуете оказаться в неприятной ситуации. О чём лучше молчать?

Кризисы и подробности семейной жизни

Даже если кажется, что всем всё равно на вашу личную жизнь, не стоит легко о ней рассказывать. Вся подробная информация о близких — жёнах, любовниках, врагах, детях, родителях — и кризисах в отношениях или ссорах не будет востребована до определённого момента. Рано или поздно собеседник использует эти знания против вас, потому лучше сразу исключить подобные риски. Можно называть имена, возраст, но не подноготную. Вы же не хотите слушать, как другие обсуждают личную жизнь ваших близких, копаясь в грязном белье?

Финансовое положение

Если не хотите нажить врагов, не стоит даже заикаться на тему денег в разговоре с незнакомцами. Фото © shutterstock

Тема финансов может стать причиной конфликта и между друзьями, и между членами одной семьи. Наверняка вы нередко слышали про ситуации, когда кто-то из родственников или партнёр просил денег в долг, просто зная, что человек ими располагает. А как же поведёт себя незнакомец, когда поймёт, что вы неплохо зарабатываете? Есть высокая вероятность, что позавидует. Тогда рискуете нажить врага или даже прямого конкурента, если ваши сферы деятельности случайно пересекаются или совпадают. Оно вам надо?

Психологические травмы и заболевания

Не все люди верят в психологию, а некоторым просто неприятно слушать про ваши проблемы с ментальным здоровьем. Наверное, нет ни одного на 100% психически здорового человека. Ваши рассказы о себе на эту тему могут оттолкнуть собеседника, заставят думать, что вы давите на жалость и хотите услышать слова поддержки. Ещё психологические травмы способны стать вашей ахиллесовой пятой, если нарвётесь на манипулятора или садиста. Или же человек столкнётся с ухудшением настроения, слушая про болячки.

Страхи

Как и с темой из предыдущего пункта, рассуждать на тему фобий и страхов стоит очень аккуратно и осторожно. Потому что пока вы ещё не знаете, на что способен новый знакомый, не подкидывайте ему возможные рычаги давления. Естественно, у него вряд ли получится выгодно для себя использовать ваше отвращение к фильмам ужасов, а вот, например, с клаустрофобией, боязнью темноты и кошек всё более реально.

Добрые поступки

Если вы не занимаетесь благотворительностью ради похвалы от окружающих, то и не хвастайте. Фото © shutterstock

Заниматься благотворительностью вас никто не принуждает. Обычно люди принимают решение творить добро осознанно, когда искренне хотят помочь нуждающимся. И не просят за это похвалу или восхищение. Потому, затронув в диалоге с кем-то тему добрых дел, да ещё и с намёком на себя, рискуете оказаться в неприятной ситуации. Собеседник может увидеть не только вашу попытку выудить комплименты, но и возможность нажиться на вас. Станет притворяться самым несчастным на свете и требовать помощи, скорее всего исключительно финансового характера, через жалость. Ведь в его глазах вы окажетесь богачом. Стоит ли ради такой "дружбы" рассказывать об увлечении благотворительностью?

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