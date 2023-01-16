У людей всего пять чувств, но архитекторы уверены, что семь, и вот почему
В восприятии окружающей среды участвуют не только зрение, обоняние, осязание, слух и вкусовые ощущения. И те, кто конструирует здания, знают об этом не понаслышке.
Мы познаём мир с помощью глаз, ушей, языка, носа и кожи. Но сюда же учёные добавляют и вестибулярный аппарат, который отвечает за равновесие. А ещё есть проприоцепция — мышечное ощущение положения частей тела относительно друг друга. Знания о восприятии окружающего мира начали впервые применяться на практике именно в архитектуре.
Кристиан Норберг-Шульц, жилой дом Planetveien 14, Осло. Фото © Pinterest
Пионерами нового подхода стали архитекторы Кристиан Норберг-Шульц, Юхани Палласмаа и Альберто Перес-Гомес. Они считали, что в зданиях важен не только дизайн, но и опыт, который получает использующий их человек.
В своих работах эти трое во многом опирались на феноменологию — направление в философии XX века, которое как раз и стремилось описать опыт познания. За основу были взяты семь основных "чувств".
Юхани Палласмаа, мост Виикки, Хельсинки. Фото © Wikimedia Commons / TTKK
1. Осязание. Представьте, как прикасаетесь к ручке входной двери. Деревянная будет ощущаться иначе, нежели стальная или пластиковая.
2. Обоняние. Запах может вызвать целую гамму эмоций. Любой человек отличит аромат хижины в лесу от бетонного мешка городской квартиры.
3. Слух. Пространство можно воспринимать и ушами. Сравните звуки шагов по керамической плитке и деревянному полу.
4. Зрение. Обычное фото одинокого домика со светом в окне, окружённого зимним вечерним лесом, вызывает ощущение исходящего от него тепла.
5. Вкус. Связь между вкусом и архитектурой не так очевидна. Но исследования показывают, что окружающие нас цвета и материалы действительно могут повлиять на вкусовые ощущения.
6–7. Равновесие и проприоцепция. Эти чувства являются основой для ориентации в пространстве и самоосознания в окружающей среде, пишет Big Think.
Дом в зимнем лесу. Фото © Flickr / Denis Polyakov
Архитектор Стивен Холл пошёл ещё дальше и выделил 11 "раздражителей", которые влияют на восприятие среды:
- Фон и окружение;
- Смена изображения во время движения;
- Цвета;
- Игра света и тени;
- Смена дня и ночи;
- Ощущение времени;
- Присутствие воды;
- Звуки;
- Фактура;
- Пропорции и масштаб;
- Идеи.
Стивен Холл, общежитие Массачусетского технологического института, Кэмбридж. Фото © Wikimedia Commons / Daderot
Например, уютную кофейню трудно представить без приглушённого света, пастельных тонов в отделке и расслабляющей музыки, уверен Холл. Современные архитекторы просто не могут не учитывать восприятие своих детищ другими людьми, считает эксперт.
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