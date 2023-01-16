Свадьба-2023: На что категорически нельзя зажимать деньги и на чём можно смело сэкономить

Ключевую роль при организации свадьбы играют несколько параметров. В первую очередь это, конечно же, место проведения торжества. Перед тем как выбрать конкретное, можно опросить друзей, знакомых и коллег или же самостоятельно подобрать несколько площадок и проехаться по ним. Обязательно учитывайте нюансы: формат и программу мероприятия, число гостей, дату свадьбы, заявила в беседе с Лайфом глава агентства торжеств Wedding Residence Ксения Афанасьева.

На что обратить внимание при самостоятельном выборе площадки для свадьбы? Во-первых, на вместимость. К примеру, если у вас вечеринка на 100 человек, лучше выбирать помещение, рассчитанное на две сотни гостей — тогда точно не будет тесно. Во-вторых, обязательно нужно оглядеться: автозаправка или стройка по соседству могут испортить всё впечатление.

Фото © Предоставлено LIFE

На первой же встрече менеджер площадки должен показать вам банкетное меню и ознакомить с ценами. В Москве средний ценник варьируется от 7,5 до 12 тысяч рублей на человека без спиртных напитков. Если же вам предлагают прекрасный банкет за 2000 рублей на человека — это категория "три звезды". Закажите дегустацию банкетного меню — так сможете оценить и качество блюд, и сервировку.

На чём нельзя экономить на свадьбе?

Чтобы облегчить себе жизнь, всё больше женихов и невест обращаются к профессиональным организаторам свадеб, которые знают все лучшие площадки, расценки на них, плюсы и минусы. На месте проведения и меню экономить не стоит — это испортит всё впечатление от свадьбы. Нельзя экономить и на организаторе свадьбы. Ведь он — тот человек, на котором держится всё мероприятие. Именно организатор отвечает за то, чтобы всё прошло на высшем уровне, а праздничное настроение молодожён не было омрачено никакими хлопотами.

Частные организаторы берут за работу от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Специализированные агентства за организацию свадьбы "под ключ" берут от 150 тысяч до 250 тысяч рублей при бюджете свадьбы от трёх до пяти миллионов, и от 400 до 600 тысяч рублей при бюджете свадьбы свыше пяти миллионов рублей Ксения Афанасьева Автор уникальных свадеб, глава агентства торжеств Wedding Residence

Также лучше не экономить на фотографе и видеографе. Кадры, которые они сделают, останутся вам на всю жизнь, и переделать их уже не получится. По той же причине не жалейте денег на стилиста для невесты. Чаще всего девушек расстраивают свадебные снимки и видео именно из-за того, что макияж и причёска были сделаны непрофессионально.

Ещё один совет Афанасьевой: не экономьте на оформлении площадки, ведь именно оно создаёт атмосферу. Не жадничайте, заменив живые цветы искусственными. Не секрет, что многие не любят искусственные цветы, ведь они вызывают ассоциации отнюдь не со свадьбой!

Фото © Предоставлено LIFE

Кульминация свадебного торжества — вынос торта. На этом экономить тоже опасно, ведь кособокое изделие доморощенных кондитеров может испортить всё впечатление. Торт обязательно нужно заказывать только у проверенных мастеров, которые работают хотя бы лет пять!

Как сэкономить на свадьбе-2023?

На чём можно и нужно сэкономить на свадьбе, так это шоу-программа. Попросите организатора написать сценарий всего торжества, учитывая традиции семьи и все конкурсы, которые проводит ведущий.

Очень весомый аспект экономии — число гостей. Минус десять человек — это около 100 тысяч рублей экономии. Поэтому не приглашайте случайных коллег, дальнюю родню, которую вы не видите десятилетиями, и так далее. Позовите на свадьбу только самых дорогих вам людей.

И ещё один нюанс: сэкономить можно на… дате свадьбы. Топовым сезоном считается время с июня по сентябрь. Средним — октябрь и апрель-май. Самые недорогие для организации свадьбы месяцы: февраль, март. Здесь экономия бюджета может доходить до 60% по сравнению, например, с сентябрём.

Обговорить идеальную дату можно с организатором свадьбы, который подскажет, какие дни более благоприятны для росписи и на какое время лучше всего назначить церемонию. Подавать заявление сегодня можно хоть за полгода. Я советую сделать это как можно раньше, чтобы у вас было время на подготовку свадьбы Ксения Афанасьева Автор уникальных свадеб, глава агентства торжеств Wedding Residence