10 соседей, которые выбесят кого угодно, и даже необязательно жить рядом

"Только посмотрите на балкон наших соседей. Они там за собакой вообще не прибирают", — yorzz.

Фото © Reddit / yorzz

"Пришёл домой после ночной смены и обнаружил, что соседи не полностью затушили фейерверк прошлой ночью", — Fooberdoober97420.

Фото © Reddit / Fooberdoober97420

"Доставка прислала фото, что оставила посылку на пороге... моего соседа. Пришёл к нему и спросил, не получал ли он чего. На что он ответил: "Нет, ничего не видел", — _The_Space_Monkey_.

Фото © Reddit / _The_Space_Monkey_

"Пожаловался соседям сверху, что у них очень шумно. На следующий день обнаружил, что дверь в квартиру "кто-то" испачкал краской", — Sydle09.

Фото © Reddit / Sydle09

"У соседа из дома напротив горит очень яркая жёлтая лампа, которая светит прямо в моё окно... Штор у меня нет", — TheNotTooDarkLord.

Фото © Reddit / TheNotTooDarkLord

"Вернулся домой после 13 с лишним часов работы и обнаружил, что мой дебильный сосед занял сразу два парковочных места", — Vanillybilly.

Фото © Reddit / Vanillybilly

"Парень моей соседки, живущей над нами, случайно выстрелил из пистолета и проделал дыру в потолке у меня в спальне", — _AbacusMC_.

Фото © Reddit / _AbacusMC_

"Вчера дети случайно забросили мяч на соседский двор. Вот в каком виде он вернулся сегодня к нам", — buddahsumo.

Фото © Reddit / buddahsumo

"Соседи уехали, забрали у своего кота ошейник... а его самого оставили", — Lou-Lou-67.

Фото © Reddit / Lou-Lou-67

"Соседка выбрасывает дерьмо собаки... просто за забор. Вот как это выглядит с моего угла зрения", — mildlyinfuriating.