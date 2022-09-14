10 фото про таких ужасных соседей, что от одного взгляда закипает кровь

"Соседушка из ада", — zapbob.

Фото © Reddit / zapbob

"Соседи съехали. Ошейник забрали, а кота оставили...", — Lou-Lou-67.

Фото © Reddit / Lou-Lou-67

"Попросил детей соседей прекратить бросаться камнями в мой забор. Нашёл это на заднем дворе через полчаса. У меня есть собака", — seebz69.

Фото © Reddit / seebz69

"Наш сосед по дуплексу таинственным образом съехал посреди ночи. Он никогда не пускал нас внутрь своей квартиры. Теперь понятно почему", — mama_ji.

Фото © Reddit / mama_ji

"Вот почему я не могу дождаться, когда уже перееду! Парень через дорогу — чёртов отморозок, перекрывающий всю нашу улицу фургонами, которые ремонтирует. Это вроде как его вторая работа", — mela_beautrix.

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"У парочки через стену с утра была перепалка. Вот как теперь выглядит зеркало у меня в ванной", — JesusUnoWTF.

Фото © Reddit / JesusUnoWTF

"Я плачу по 125 долларов в месяц за то, чтобы у меня всегда было парковочное место. Моё 111В. А это машина моего придурка-соседа", — badbth06.

Фото © Reddit / badbth06

"Соседский свет, который "для безопасности" держат включённым 24 на 7", — TaudeTheThird.

Фото © Reddit / TaudeTheThird

"У соседей была вечеринка вчера вечером... Это МОЙ батут", — HalfWaySlick.

Фото © Reddit / HalfWaySlick

"Установил забор, чтобы не пускать моего вороватого и невероятно любопытного соседа. Спустя несколько недель он установил камеру, чтобы смотреть, что происходит у меня на заднем дворе", — harbinger_CHI.