10 фото про таких ужасных соседей, что от одного взгляда закипает кровь
Соседей сейчас мы замечаем, только если они начинают действовать на нервы. Как-то нехорошо. Собрали десять примеров таких ужасных соседей, что вы начнёте ценить своих, о которых не вспоминали годами.
"Соседушка из ада", — zapbob.
Фото © Reddit / zapbob
"Соседи съехали. Ошейник забрали, а кота оставили...", — Lou-Lou-67.
Фото © Reddit / Lou-Lou-67
"Попросил детей соседей прекратить бросаться камнями в мой забор. Нашёл это на заднем дворе через полчаса. У меня есть собака", — seebz69.
Фото © Reddit / seebz69
"Наш сосед по дуплексу таинственным образом съехал посреди ночи. Он никогда не пускал нас внутрь своей квартиры. Теперь понятно почему", — mama_ji.
Фото © Reddit / mama_ji
"Вот почему я не могу дождаться, когда уже перееду! Парень через дорогу — чёртов отморозок, перекрывающий всю нашу улицу фургонами, которые ремонтирует. Это вроде как его вторая работа", — mela_beautrix.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mela_beautrix
"У парочки через стену с утра была перепалка. Вот как теперь выглядит зеркало у меня в ванной", — JesusUnoWTF.
Фото © Reddit / JesusUnoWTF
"Я плачу по 125 долларов в месяц за то, чтобы у меня всегда было парковочное место. Моё 111В. А это машина моего придурка-соседа", — badbth06.
Фото © Reddit / badbth06
"Соседский свет, который "для безопасности" держат включённым 24 на 7", — TaudeTheThird.
Фото © Reddit / TaudeTheThird
"У соседей была вечеринка вчера вечером... Это МОЙ батут", — HalfWaySlick.
Фото © Reddit / HalfWaySlick
"Установил забор, чтобы не пускать моего вороватого и невероятно любопытного соседа. Спустя несколько недель он установил камеру, чтобы смотреть, что происходит у меня на заднем дворе", — harbinger_CHI.
Фото © Reddit / harbinger_CHI
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