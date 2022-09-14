10 лайфхаков от родителей, которые уже приручили детишек и им можно только позавидовать

"Сын в сад ходить не хотел. Пропихиваю ему тему, что сад — это такое элитное заведение, куда хотят вернуться все взрослые, но им нельзя. Не пустят. Все взрослые хотят сутками жрать, спать и катать машинки. Теперь он ходит с удовольствием и даже иногда чужим родителям тайком язык показывает, дескать, завидуйте молча", — LupaCap.

"Дети часто не могут уснуть, потому что вертятся под одеялом. Когда я был маленьким, папа укладывал меня, поднимал одеяло над кроватью и говорил: "Ну, вертись!" После чего я крутился, вертелся и потом, обессилев, замирал, а он накрывал меня одеялом. Становилось тепло и уютно и вертеться больше не хотелось. Мигом засыпал", — manlogin.

Фото © ТАСС / Антон Тушин

"Когда ребёнок подрос, три – четыре года, каждый день после садика начиналось: "Купи машинку!" И просто просил, и закатывал истерики, и пытался манипулировать. Никакие уговоры и доводы про то, что нет денег и ждём зарплату, не помогали. Да трёхлетнему ребёнку это и не объяснить. В какой-то момент я психанул, подвёл ребёнка к настенному календарю, обвёл кружочком день зарплаты. И максимально спокойно сказал примерно следующее: "Давай договоримся (именно договоримся): как только квадратик (в настенном календаре ходит квадратик по числам) дойдёт до кружочка, мы с тобой обязательно идём покупать машину! Но если он ещё не дошёл, то ты не ревёшь и не просишь!" После этого была всего пара истерик, и они пресекались очень быстро. Мол, мы с тобой договорились, что когда квадратик дойдёт до кружочка, то купим?! Договорились! Он ещё не дошёл, значит, надо чуть-чуть подождать. В последнее время ребёнок просто спрашивает, дошёл или нет, если нет, то делает вид, что надулся, на пять секунд — и всё. Ни истерик, ни требований. Со своей же стороны всегда выполняю договор, даже если ребёнок забудет про день икс, сам ему напоминаю — и идём за машинкой. Так он всегда уверен, что наш договор в силе и нет смысла истерить", — Eqiulibr.

"У моего папы был в арсенале один грандиозный приём. Когда кто-то из детей (а их было пятеро) падал и начинал плакать в стиле "А-а-а, я упал!", он сразу говорил: "Иди скорее ко мне, я тебя подниму". Почему-то это всегда прокатывало. Ребёнок сам поднимался и шёл к нему, по дороге забывая, зачем он вообще плачет. Смекалочка", — ksavyena.

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

"Если вы устали и сильно хотите спать, а у вас дома очень шумные дети, скажите им разбудить вас через 30 минут, чтобы мы начали уборку дома. Они сделают буквально всё, только бы не разбудить вас", — Emilio0215.

"Я сказала дочери, что брокколи — еда для динозавров. Теперь она любит есть её, рыча и притворяясь, что уничтожает крошечные деревья", — Greifer.

"Когда мне было около 10 лет, мои родители приобрели дачу. И начались вечные попытки припахать ребёнка (т.е. меня) к дачным занятиям. Поливка, прополка, посадка... Я отбрыкивалась как могла. Родители подошли к этому вопросу творчески. Они напечатали бумажку (дарственную) и официально объявили меня новой владелицей дачного участка. И тут я, конечно, почувствовала всю ответственность и гордость, что я, такая маленькая, уже имею СОБСТВЕННОСТЬ:). Теперь все посадки были под моим руководством, от грядок меня можно было оттащить только впятером, я пахала, руководила и была очень горда собой... До того момента, пока года через четыре мне это не надоело и я не решила всё продать. Объявив о своём решении (дача же моя), я была жестоко разочарована, ибо родители открыли мне правду", — rekunamatata.

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

"Когда я был ребёнком, часто ездил с родителями в деревню, ехать было часа два, но я успевал съесть весь мозг. Тогда мне стали говорить, что, когда я сплю, машина начинает ехать быстрее, — и я незамедлительно засыпал. А после просыпался в деревне, чертовски довольный проделанной работой", — iddqd2010.

"Старшей дочке четыре с половиной года. Стало её прикалывать слушать страшилки. Рассказываем ей с женой истории на прогулках. Дочка на одной страшилке не останавливается. "Давай ещё!" — говорит. У меня хоть с воображением всё в порядке, но страшилок не мог придумать нормальных, всё заказчику не нравилось. До тех пор, пока я не догадался пересказывать ей тексты песен "Король и Шут". Вот тут пошло дело!" — kartaev.

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович