8 признаков, которые отличают преданного мужчину от изменщика

Пусть понятие "верности" относительно и каждый сам определяет, что к ней приписывать, есть несколько общих признаков, объединяющих преданных мужчин. Обиженные кавалерами-изменниками женщины часто думают, что все рано или поздно ходят налево. Но это не так. Если у вашего партнёра наблюдаются эти особенности характера и черты поведения, не сомневайтесь, он — самый верный.

1. У мужчины хорошие отношения с матерью

Интересный факт: по отношениям избранника с матерью можно определить, насколько преданным окажется мужчина в отношениях. Если партнёр не позволяет родительнице гиперопекать себя, при этом с теплотой вспоминает совместную жизнь и в целом поддерживает тёплые и близкие отношения с семьёй, это очень хороший знак. Есть большая вероятность, что мужчина окажется верным своей женщине.

2. Парень любит собак

Одним из признаков верности мужчины считается его любовь именно к собакам. Фото © Unsplash

Если вы только начинаете встречаться и хотите проверить партнёра на риск измен в будущем, спросите, кто нравится ему больше — кошки или собаки? Ответ раскроет многое о личности мужчины. Конечно, можно посчитать это достаточно стереотипной мыслью, но всё-таки различия в поведении животных очевидны. Собаки всегда были эталоном преданности. Потому, если ваш ненаглядный любит пёсиков, это прямой намёк на его верность. Он не кот, гуляющий сам по себе.

3. Мужчина защищает даму от любой критики

Что выделяет самого идеального партнёра? Наверное, желание оберегать любимую. Потому присмотритесь к поведению мужчины. Было ли такое, что он защищал вас от нападок и критики, хотя вы не просили? Вставал ли на вашу сторону, даже если вы не были правы? Если да, вам повезло! Ведь кавалер, готовый стать щитом и принять на себя все предназначенные для дамы сердца удары, окажется самым преданным.

4. Спутнику нравится видеть заботу любимой

Желание похвастаться тем, как любимая заботится, тоже признак преданности мужчины. Фото © Freepik

Человек, кому нечего скрывать, искренне радуется заботе о себе со стороны ненаглядной. На работе без стеснения достаёт контейнер с домашней едой или время от времени просматривает совместные фотографии с любимой, не прячась. Может даже похвастаться заботой любимой перед напарниками и друзьями. Потому, если вдруг вы окажетесь рядом с офисом партнёра и его коллеги то и дело будут с вами здороваться, знайте — вас любят, вам преданны.

5. Мужчина стабильный и "приземлённый"

Человек не витает в облаках и трезво воспринимает окружающую реальность. Вряд ли мужчина согласится на интрижку, надумав, что с новой пассией его ждёт счастье и всё то, чего, возможно, недостаёт в нынешних отношениях. "Приземлённые" люди держатся за партнёров сильнее тех, кто часто фантазирует. Да и стабильность, особенно в мелочах, подскажет, что кавалер не захочет резко и неожиданно что-то менять в жизни. Зачем? Он уже обустроил всё так, чтобы было комфортно.

6. Парень серьёзно относится к проблемам девушки

Ещё один признак, отличающий верного партнёра от изменника, — желание помогать любимой. Фото © Freepik

Какой один из самых ярких признаков, что мужчина искренне заинтересован в продолжении отношений с конкретной женщиной? Он не только переживает, но и пытается решить её проблемы. Относится к ним, как к своим, или, возможно, неприятности девушки для него даже приоритетнее.

7. Мужчина экстраверт

Невероятно, но факт. Люди, которые по психотипу экстраверты, реже становятся изменниками, чем те же интроверты. Но почему так? Вроде таким личностям проще находить со всеми общий язык и заводить новые отношения. Всё из-за уверенности в себе. Тех мужчин, кто оказался экстравертом, труднее соблазнить. У них устойчивая самооценка, потому кавалеры меньше поддаются влиянию окружающих. Общаться и дружить со многими — да. Спать с каждой новой знакомой — нет. Это у интровертов редко получается наладить взаимоотношения с людьми, именно им больше свойственно желание "не упустить момент" и пойти на неверность.

8. Друзья избранника тоже не поддерживают культ измен