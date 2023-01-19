Минздрав опроверг информацию о снижении закупок лекарств для государственных больниц
Минздрав опровергает информацию газеты "Коммерсант" о снижении закупок лекарств для государственных больниц в 2022 году. Как заявили в ведомстве журналистам в четверг, приведённая изданием информация не соответствует действительности.
"Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве подчеркнули, что лекарственные препараты должны назначаться лечащим врачом и строго по медицинским показаниям. В целом по стране министерство отмечает повышение эффективности планирования потребности медорганизаций в лекарственном обеспечении, а также указывает на совершенствование процедуры закупок, что позволяет пациентам стабильно получать терапию.
Напомним, что ранее в четверг "Коммерсант" со ссылкой на исследование Headway Company сообщил, что российские госбольницы начали закупать меньше лекарств. Так, закупки для районных стационаров якобы уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, а в целом для государственных медучреждений снижение составило 8%.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв