Минздрав опроверг информацию о снижении закупок лекарств для государственных больниц

Минздрав опровергает информацию газеты "Коммерсант" о снижении закупок лекарств для государственных больниц в 2022 году. Как заявили в ведомстве журналистам в четверг, приведённая изданием информация не соответствует действительности.

"Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что лекарственные препараты должны назначаться лечащим врачом и строго по медицинским показаниям. В целом по стране министерство отмечает повышение эффективности планирования потребности медорганизаций в лекарственном обеспечении, а также указывает на совершенствование процедуры закупок, что позволяет пациентам стабильно получать терапию.