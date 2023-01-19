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19 января, 07:54

Минздрав опроверг информацию о снижении закупок лекарств для государственных больниц

Минздрав опровергает информацию газеты "Коммерсант" о снижении закупок лекарств для государственных больниц в 2022 году. Как заявили в ведомстве журналистам в четверг, приведённая изданием информация не соответствует действительности.

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"Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что лекарственные препараты должны назначаться лечащим врачом и строго по медицинским показаниям. В целом по стране министерство отмечает повышение эффективности планирования потребности медорганизаций в лекарственном обеспечении, а также указывает на совершенствование процедуры закупок, что позволяет пациентам стабильно получать терапию.

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Напомним, что ранее в четверг "Коммерсант" со ссылкой на исследование Headway Company сообщил, что российские госбольницы начали закупать меньше лекарств. Так, закупки для районных стационаров якобы уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, а в целом для государственных медучреждений снижение составило 8%.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Марина Калегина

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