Медведев предупредил о риске начала ядерной войны

Говорящие о необходимости поражения России в конфликте на Украине западные чиновники не осознают того факта, что это может привести к началу ядерной войны. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на то, что 20 января на базе Рамштайн в Германии члены НАТО будут обсуждать дальнейшие шаги по конфликту на Украине и действия, направленные на помощь Киеву. Произойдёт это сразу после форума в Давосе, где "недоразвитые политические тусовщики" заявляли о необходимости поражения России для достижения мира на Украине.

"И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", — отметил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, подобное должно быть очевидно всем, в том числе и западным политикам, "сохранившим хоть какие-то следы интеллекта".

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Киев может рассчитывать на помощь от Запада "столько, сколько потребуется". А вот Россия, по его мнению, "должна потерпеть неудачу".