Врач объяснила, почему во время беременности меняется размер стопы

Во второй половине беременности у некоторых женщин меняется размер стопы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Анастасия Соколовская.

Во время беременности в организме женщины происходят серьёзные изменения. Так, например, увеличивается объём циркулирующей крови и молочных желёз, а на поздних сроках меняется походка.

"Самым неожиданным для женщин обычно становится увеличение размера обуви. Как правило, происходит это во второй половине беременности. Более того, у некоторых размер ноги и после родов не возвращается к исходным показателям", — отметила Соколовская.

По её словам, во-первых, размер стопы увеличивается из-за изменения массы тела беременной, которая становится больше по мере роста малыша. Килограммы также прибавляются и за счёт отёков. Как объяснила гинеколог, под воздействием веса арка стопы немного сплющивается.

Кроме того, во время беременности возрастает уровень релаксина, под воздействием которого связки лонного сочленения становятся эластичными. По словам Соколовской, это нужно для подготовки организма к родам. Релаксин вместе с тем влияет и на состояние связок стопы, из-за чего они начинают растягиваться.