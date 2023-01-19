Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже против России
ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье "Шпионаж"
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, который подозревается в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что на границе РФ и Грузии ФСБ задержала мужчину, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники.
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