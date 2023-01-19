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19 января, 07:15

Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже против России

ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США по статье "Шпионаж"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, который подозревается в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, намеревавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, намеревавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что на границе РФ и Грузии ФСБ задержала мужчину, который передавал украинской армии данные о местоположении российской техники.

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Shutterstock

Артур Белкин

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