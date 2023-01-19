Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже против России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, который подозревается в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.