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19 января, 07:05

ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО РФ отбила ракетную атаку ВСУ по территории Брянской области

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб.

ПВО сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю

ПВО сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю

Ранее Лайф сообщал, что в селе Михайловка в Запорожской области под массированный ракетный удар ВСУ попало зернохранилище и здание местной школы.

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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Артур Белкин

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