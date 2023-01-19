ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области

Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб.