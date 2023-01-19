ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Брянской области
Губернатор Богомаз: ПВО РФ отбила ракетную атаку ВСУ по территории Брянской области
Российские силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Унечского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
В результате обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Сейчас на месте ЧП работают представители оперативных служб.
Ранее Лайф сообщал, что в селе Михайловка в Запорожской области под массированный ракетный удар ВСУ попало зернохранилище и здание местной школы.
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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich