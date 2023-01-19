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19 января, 07:01

Во Франции задумались о поставках Украине танков Leclerc

Politico: Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leclerc-openphotonet_PICT6015.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Daniel Steger</a></p>

Обложка © Wikipedia / Daniel Steger

Власти Франции рассматривают возможность поставки на Украину танков Leclerc. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на французского чиновника.

"Вопрос сложный и ещё не решён в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", — говорится в публикации.

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Ранее стало известно, что пакет военной помощи Украине на Западе могут выделить 20 января. В него будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Возможно, Киеву достанутся и бронетранспортёры Stryker.

Светлана Оперук

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