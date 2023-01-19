Во Франции задумались о поставках Украине танков Leclerc

Власти Франции рассматривают возможность поставки на Украину танков Leclerc. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на французского чиновника.

"Вопрос сложный и ещё не решён в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", — говорится в публикации.