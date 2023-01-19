Во Франции задумались о поставках Украине танков Leclerc
Politico: Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc
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Власти Франции рассматривают возможность поставки на Украину танков Leclerc. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Вопрос сложный и ещё не решён в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что пакет военной помощи Украине на Западе могут выделить 20 января. В него будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Возможно, Киеву достанутся и бронетранспортёры Stryker.