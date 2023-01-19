Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Российские войска уничтожат любое оружие, поставляемое Западом на Украину. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, прокомментировав высказывание руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса о возможности применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму.

"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — подчеркнул он.

По словам Антонова, появление танков с нацистской символикой на территории бывшего Советского Союза нацеливает РФ на "низвержение неонацистского режима на Украине" и создание там нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как это было раньше. А поставки вооружения на Украину приведут лишь к росту жертв среди мирных граждан и создадут дополнительные трудности в Незалежной, отметил посол. Вместе с тем он призвал прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о том, что РФ невозможно победить.