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19 января, 05:45

Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Российские войска уничтожат любое оружие, поставляемое Западом на Украину. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, прокомментировав высказывание руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса о возможности применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму.

"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — подчеркнул он.

По словам Антонова, появление танков с нацистской символикой на территории бывшего Советского Союза нацеливает РФ на "низвержение неонацистского режима на Украине" и создание там нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как это было раньше. А поставки вооружения на Украину приведут лишь к росту жертв среди мирных граждан и создадут дополнительные трудности в Незалежной, отметил посол. Вместе с тем он призвал прислушаться к словам российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о том, что РФ невозможно победить.

Антонов обвинил США в подталкивании Киева к терактам в России

Антонов обвинил США в подталкивании Киева к терактам в России

Напомним, в начале января стало известно, что США не будут поставлять Украине танки Abrams по техническим причинам. По словам американского чиновника, якобы эти боевые машины оказались склонны к поломкам и требуют постоянного обслуживания. Сегодня же издание Politico подтвердило эту информацию и рассказало, что в пакет военной помощи Украине, который выделят 20 января, будет включена артиллерия, боеприпасы и бронетехника. Возможно, Киеву достанутся и бронетранспортёры Stryker.

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Telegram-канал / Посольство России в США

Светлана Оперук

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