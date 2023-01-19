Более половины марок сметаны в России не соответствует требованиям закона, узнали в Роскачестве

Исследование сметаны 20-процентной жирности завершило Роскачество и по результатам пришло к выводу, что 8% представленной на рынке продукции является фальсификатом, а более половины и вовсе не соответствует требованиям законодательства. Об этом сообщается на сайте организации.

"Несмотря на отсутствие случаев массовой фальсификации сметаны, 8% продукции (7 из 87 торговых марок) содержали фитостерины, что свидетельствует о наличии растительных жиров. То есть такая продукция является фальсификатом и называться сметаной не может", — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о продукции торговых марок "Аннушкина ферма", "Вятская", "Новая деревня", "Отборная", "Пятигорская", Vita и домашней сметаны, которая была приобретена на Москворецком рынке в столице. В то же время продукция 38 торговых марок получила высшую оценку Роскачества.

Отметим, что несоответствие законодательству эксперты обнаружили в 51% случаев, а 22% закупленных товаров не прошли испытания по показателям безопасности. Так, в них обнаружили бактерии группы кишечной палочки или же превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что может говорить о нарушении режима хранения или несоблюдении санитарных норм при производстве.