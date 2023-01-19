В Польше призвали сколотить армию из украинских беженцев

Польский генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак, который некогда командовал сухопутными войсками страны, выступил с идеей запустить мобилизацию украинских беженцев. По его мнению, из них нужно сделать армию.

"Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся, — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", — заявил Скжипчак.

Он вспомнил также эпизод, когда в начале 1940-х годов во Франции подобную армию сколотили из польских эмигрантов. По этому же примеру Скжипчак предложил создавать украинские войска в Польше и отправлять их на фронт.