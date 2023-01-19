В ночь на Крещение в Москве произошёл пожар на территории храма

В Москве в деревянном двухэтажном строении по адресу Кронштадтский бульвар, 24, корп. 1, которое принадлежит храму Иоанна Кронштадтского, произошёл пожар. Есть пострадавший, его госпитализировали.

Пожар в деревянном двухэтажном строении на территории московского храма Иоанна Кронштадтского. Видео © LiFE

"В 03:53 19 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, корп. 2", — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Открытое горение ликвидировали в 05:08, а полностью пожар удалось потушить в 05:24. Огонь успел охватить 100 квадратных метров площади. В тушении были задействованы 58 человек и 15 единиц техники.